Калининградский историк заявил об утрате одного из последних исторических уголков города

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На улице Галицкого в ходе работ по благоустройству уничтожили историческое мощение. Об этом заявил калининградский историк и журналист Альберт Адылов в открытом обращении к губернатору региона Алексею Беспрозванных на своей странице «ВКонтакте».

По словам Адылова, под асфальт был закатан тротуар, который он называет последним сохранившимся в Калининграде образцом такого мощения. Кроме того, был демонтирован старинный брусчатый водосточный жёлоб, а вместо него установлен бордюрный камень.

Эксперт отметил, что почти год назад после обращения общественников губернатор пообещал сохранить исторические элементы улицы и попросил успокоить жителей. Однако, как утверждает Адылов, в итоге работы на Галицкого были выполнены по первоначальному проекту администрации города.

По мнению автора обращения, благоустройство негативно сказалось на состоянии сохранившейся брусчатки на проезжей части. После работы тяжёлой техники покрытие стало неровным, а в дальнейшем его могут переложить или заменить.

Адылов считает, что в результате работ город утратил один из немногих сохранившихся исторических фрагментов довоенного Кёнигсберга. Он выразил недовольство действиями городских властей и заявил, что ситуация заставила его усомниться в эффективности обещаний по сохранению исторического наследия.