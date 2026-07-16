В Калининграде строительная техника повредила фундамент и деревья в ландшафтном парке на Галицкого

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В Калининграде региональное минприроды оштрафовало должностное лицо компании, которая проводила ремонт ул. Галицкого. Причина — повреждения деревьев и нарушение режима особо охраняемой природной территории. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле 2026 года сотрудники министерства выявили факт нарушения режима особой охраны памятника природы регионального значения «Парк областной станции юных натуралистов» (ул. Ботаническая, д. 2).

«В результате действий строительной техники на объекте культурного наследия и ООПТ была уничтожена часть бутового фундамента, а также нанесён ущерб зелёным насаждениям. Постановлением суда виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа», — отметили в минприроды.

В ведомстве напомнили, что проведение любых работ на ООПТ допускается только при условии предварительного уведомления министерства и строгого соблюдения установленного режима охраны. Подрядчиком капитального ремонта ул. Галицкого является ООО «Мосинжиниринг».