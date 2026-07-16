На пляжах много отдыхающих: погода на калининградском побережье 16 июля

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На море спокойствие и штиль, а на пляжах много отдыхающих. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели.

В четверг, 16 июля, искупаться получится везде.

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +19 °C, на море тишина и много людей.

Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C.

Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +19 °C, воздуха +22 °C. Волнения нет.

Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +17-18 °C, но есть места, где попрохладнее — около +16 °C. Ветер северный, штиль. Спасатель отмечает, что на пляже очень много отдыхающих.

Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +17-18 °C, волн нет, штиль.

Информация актуальна на момент публикации.