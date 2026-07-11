Пасмурно и прохладно, но это никого не останавливает: погода на калининградском побережье 11 июля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В субботу, 11 июля, зайти в воду можно везде — пасмурная погода и прохладная вода отдыхающим не мешают. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с ограничениями. Температура воды 18-20 °C.

жёлтый флаг, купание разрешено с ограничениями. Температура воды 18-20 °C. Зеленоградск: флаг жёлтый, купаться можно всем, кроме детей. Температура воды +17 °C.

флаг жёлтый, купаться можно всем, кроме детей. Температура воды +17 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание можно, но осторожно. Температура воды +18 °C.

флаг жёлтый, купание можно, но осторожно. Температура воды +18 °C. Светлогорск: флаг жёлтый, купание разрешено. Температура воды +18 °C.

флаг жёлтый, купание разрешено. Температура воды +18 °C. Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно. Температура воды +17 °C.

Информация актуальна на момент публикации.