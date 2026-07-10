Отбойное течение, ветер северный: ситуация на калининградском побережье 10 июля

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В Калининградской области по-прежнему запрещено купание на всех морских пляжах. Об обстановке на побережье «Клопс» рассказали спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В пятницу, 10 июля, достаточно сильное волнение наблюдается во всех курортрных городах, ветер порывистый и холодный. Заходить в воду категорически запрещено.

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Ветер с порывами до 14 м/с, но постепенно стихает, спасатели не исключают, что к выходным погода начнёт налаживаться. «Пока зализываем раны», — поделился собеседник «Клопс».

Зеленоградск: чёрный флаг, запрет на купание. Температура воды 18 °C, воздуха — 17. Волнение 3 балла, ветер северный и северо-восточный с порывами до 10 м/с.

Пионерский: красный флаг, купаться нельзя. Высота волны полтора-два метра. Температура водыи воздуха — 19 °C. Сегодня порывы ветра до 15-16 м/с, по прогнозу завтра обещают затухание до 11 м/с.

Светлогорск: флаг чёрный, купание запрещено, волнение 2,5 балла. Температура воды 16-17 °C. Сильный северо-западный ветер. «От пляжа осталась полоска шириной пять метров, — рассказал спасатель, — деревья повалило, люди под ними пролезают, чтобы на море посмотреть».

Янтарный: красный флаг, заходить в море нельзя. Температура воды 18 °C, воздуха — 16-18 °C. Ветер северо-западный до 12 м/с, отбойное течение.

Информация актуальна на момент публикации.