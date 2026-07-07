10:17

Волн нет, но только в одном месте: ситуация на калининградском побережье 7 июля

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Волн нет, но только в одном месте: ситуация на калининградском побережье 7 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

На побережье Калининградской области сохраняется штормовая погода. Купание, и то с осторожностью, разрешено только на одном курорте, рассказали «Клопс» спасатели и диспетчеры ЕДДС.

Во вторник, 7 июля, почти везде на море заметное волнение, поэтому в воду лучше не заходить. В некоторых местах ярко проявляется отбойное течение.

  • Балтийск: флаг чёрный. Температура и воды, и воздуха — 19-21 °C, но ветер делает купание невозможным: высота волны — около 1,5 м.
    «Такое ощущение, что числа до десятого это всё, — поделился спасатель. Он напомнил, что завтра к середине дня ожидается ураган с порывами до 30 м/с. — Уже на север заворачивает. Похоже, Янтарному и Светлогорску тоже достанется».
  • Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрщено из-за волнения на море. Ветер слабый, 1 м/с. Воздух и вода прогрелись до 17 °C.
  • Пионерский: флаг зелёный! Здесь тоже прохладно: температура воздуха — 20 °C, воды — 19 °C. Пока это самая благоприятная погода на побережье, купание с осторожностью разрешено. Волн нет.
  • Светлогорск: чёрный флаг, купание пока запрещено. Правда, к утру волна немного стихла. «Может, и на красный перейдём к обеду, — отметил спасатель, — но не факт». Вода уже сейчас довольно тёплая, 19 °C, поэтому его товарищам приходится удвоить бдительность.
    «Лезут всё равно, они ж приехали, — поделился он наблюдением за отдыхающими. — Ребята бегают, кричат в мегафон, гоняют. Сейчас опасно — отбойное течение».
  • Янтарный: красный флаг, плавать нельзя. И здесь тоже проявился «отбойник», ветер слабый, но высота волны около 0,5 м. Температура воды — 20 °C, воздуха — 17 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
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