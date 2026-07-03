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«Флаг чёрный, огораживаем пляж лентой»: ситуация на калининградском побережье 3 июля

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«Флаг чёрный, огораживаем пляж лентой»: ситуация на калининградском побережье 3 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Вода на морских пляжах Калининградской области достаточно тёплая, но купаться не придётся: над волнами вьются чёрные и красные флаги. Об обстановке на побережье «Клопс» рассказали спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В пятницу, 3 июля, на побережье надвигается серьёзный шторм. Плавать и даже просто заходить на мелководье категорически нельзя — это может быть очень опасно. 

  • Балтийск: флаг чёрный, купание полностью запрещено. «Утро недоброе», — пошутил собеседник «Клопс». Высота волн до 2 м, дало себя знать отбойное течение. Ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 22 м/с. Такой прогноз сохраняется на ближайшие сутки. 
  • Зеленоградск: флаг чёрный. Вода прогрелась до 20 °C, воздух — до 18 °C. Дождя нет, юго-западный ветер пока не ураганный — 5-6 м/с, но он усиливается. На море волнение 1-3 балла. 
  • Пионерский: флаг красный, в воду заходить нельзя. Волна высотой до 1,5 м и ещё увеличивается. Ветер до 20 м/с порывами. Температура воздуха до 18 °C, воды — 20 °C.
  • Светлогорск: чёрный флаг. «Нехорошая обстановка, — поделился впечатлениями спасатель, — шторм три балла. Сейчас ленту будем натягивать на пляже и знаки поставим, что купание запрещено. Отбойное течение, очень опасно». Временами идёт небольшой дождь.
  • Янтарный: красный флаг, в воду заходить тоже нельзя, хотя море тёплое, +21 °C. Но двухметровые волны к водным процедурам не располагают.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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