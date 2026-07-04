10:23

От воды нужно держаться подальше: погода на калининградском побережье 4 июля

  1. Калининград
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От воды нужно держаться подальше: погода на калининградском побережье 4 июля - Новости Калининграда

В субботу, 4 июля, нигде нельзя будет зайти в воду. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.

  •  Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Волны — до 3 метров. Температура воды 20-21 °C.
  •  Зеленоградск: флаг чёрный, в воду заходить нельзя. Температура воды +20 °C.
  •  Пионерский: флаг красный, купание запрещено. Волны — до 2 метров. Температура воды +20 °C.
  •  Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +18-19 °C, небольшие волны.
  •  Янтарный: флаг красный, купаться нельзя. Волны — 2 метра. Температура воды +21 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
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