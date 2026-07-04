От воды нужно держаться подальше: погода на калининградском побережье 4 июля

В субботу, 4 июля, нигде нельзя будет зайти в воду. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.
- Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Волны — до 3 метров. Температура воды 20-21 °C.
- Зеленоградск: флаг чёрный, в воду заходить нельзя. Температура воды +20 °C.
- Пионерский: флаг красный, купание запрещено. Волны — до 2 метров. Температура воды +20 °C.
- Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +18-19 °C, небольшие волны.
- Янтарный: флаг красный, купаться нельзя. Волны — 2 метра. Температура воды +21 °C.
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