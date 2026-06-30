На море появился чёрный флаг: погода на калининградском побережье 30 июня

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Жара сбавила свои обороты, а искупаться на море можно будет не везде. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели.

Во вторник, 30 июня, на море есть волнение. В воду просят заходить с осторожностью.

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Волнение на море среднее, температура воды 19—20 °C.

Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +21 °C.

Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +21 °C, воздуха +25 °C.

Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +19 °C, ветер северо-западный.

Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +20 °C.

Информация актуальна на момент публикации.