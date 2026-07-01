10:37

Купаться спокойно можно только в Пионерском: погода на калининградском побережье 1 июля

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Купаться спокойно можно только в Пионерском: погода на калининградском побережье 1 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В первый прохладный день после недельной жары в Калининградской области можно купаться без ограничений только на одном месте побережья. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В среду, 1 июля, на морских пляжах отмечается небольшое волнение. Купаться однако почти везде можно, но в воду просят заходить с осторожностью.

  • Балтийск: флаг жёлтый, волнения нет. «Погода мерзкая, — экспрессивно подытожил спасатель, — но купаются. У нас купаются круглые сутки и круглый год!»
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, плавать с осторожностью. Температура воды +20 °C, воздуха — +18. Слабый дождь.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. И воздух, и вода прогрелись до  +20 °C, волн нет, дождя нет тоже, но пляж пока пустынен.
  • Светлогорск: в 10 утра был поднят жёлтый флаг, но не исключено,что его скоро сменят на красный (купание запрещено) из-за осадков и волнения — сейчас оно достигает около 1,5 баллов. «С такими барашечками», — пояснил спасатель. Температура воды +20-21 °C, мелкий дождь.
  • Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью, лёгкое волнение. Дождя нет. Температура воды +21 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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