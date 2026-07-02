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Флаги пока жёлтые, но возможно ухудшение погоды: ситуация на калининградском побережье 2 июля

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Флаги пока жёлтые, но возможно ухудшение погоды: ситуация на калининградском побережье 2 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В Калининградской области с осторожностью пока можно купаться на всех морских пляжах. Об обстановке на побережье «Клопс» рассказали спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В четверг, 2 июля, практически везде на море отмечается небольшое волнение. Купаться можно, но в воду просят заходить с оглядкой, флаги везде жёлтые. При этом в некоторых местах уже замечают усиление ветра и не исключают шторм в ближайшие сутки.

  • Балтийск: флаг жёлтый, вода прогрелась до 19-21 °C. Волнение на море небольшое, но ситуация нестабильна. «Пока ещё не раздулся ветер, но ждём усиление, — предупредил спасатель, — возможен северо-западный, порывами».
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, плавать можно с осторожностью. Температура воды чуть выше +20 °C. Ветер западный, 1,5 м/с.
  • Пионерский: флаг жёлтый, купание пока разрешено. Волнение чуть сильнее в районе Соснового бора, на пляже у порта море почти спокойно: ветер слабый, 0,5-0,7 м/с. Но он усиливается! По прогнозу завтра возможно штормовое предупреждение с порывами до 18 м/с и сльный дождь. Пока же температура воздуха до 23 °C, воды — 21°.
  • Светлогорск: поднят жёлтый флаг, есть небольшая волна. Вода не слишком тёплая, около 19 °C. Ветер юго-западный, слабый — 3-5 м/с, но ситуация меняется. «Вчера волнение было с утра, а потом к обеду всё легло, — рассказал спасатель. — Сегодня пока есть небольшое волнение, но всё хорошо. Но завтра и даже к вечеру может начать раздувать! Тогда перейдем на чёрный».
  • Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью, лёгкое волнение. Температура воды +18, воздуха — +22 °C. Ветер слабый.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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