10:09

Наслаждаться морем можно только с берега: ситуация на калининградском побережье 5 июля

  1. Калининград
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Наслаждаться морем можно только с берега: ситуация на калининградском побережье 5 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: архив «Клопс»
Иллюстрация: архив «Клопс»

В воскресенье, 5 июля, зайти в море не получится ни на одном из пляжей Калининградской области. Информацию «Клопс» передали спасатели.

  •  Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды — около +20, на море штормит. Спасатели готовятся к ухудшению погоды.
  •  Зеленоградск: флаг чёрный, заходить в море нельзя. Температура воды — около +19, волнение достигает двух метров, на побережье ветрено.
  •  Пионерский: красный флаг, купание запрещено. Температура воды и воздуха — около +20, высота волны — примерно полтора метра.
  •  Светлогорск: чёрный флаг, никто не купается. У берега сильное течение, есть волна, море наступает на пляж. Температура воды держится в пределах +19...+20, но постепенно снижается.
  •  Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды — около +18, на побережье ветрено.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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