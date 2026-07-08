10:19

«Пляжа там больше нет»: ситуация на калининградском побережье после урагана 8 июля

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«Пляжа там больше нет»: ситуация на калининградском побережье после урагана 8 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

На побережье Калининградской области уже несколько часов резвится ураган, о купании не приходится даже думать. Кое-где сами пляжи придётся восстанавливать, рассказали «Клопс» спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В  среду, 8 июля, практически везде на море сильное волнение. Из-за крайне сильного ветра даже просто находиться на пляже очень опасно. Флаги чёрные и красные.

  • Балтийск: флаг чёрный, на рассвете начался обещанный шторм. «Волна под самые дюны, метров пять — рассказал спасатель. — Сейчас ветер продолжается, порывы до 34 метров в секунду». Такая обстановка, по прогнозам, может сохраниться до 16 часов.
  • Зеленоградск: флаг чёрный. Ситуация очень похожая: порывы ветра до 32 м/с, пятиметровые волны. «Находиться на пляже нельзя!» — отметили в ЕДДС.
  • Пионерский: флаг красный (купание запрещено). Здесь чуть поспокойнее: бухту с одной стороны прикрывает порт, с другой — мыс. Тем не менее досталось и этому пляжу, его практически размыло. Не исключено, что придётся насыпать заново, поделился наблюдением спасатель. Высота волн до 2 м, температура воды 19  °C, воздуха — 15  °C. Ветер с порывами до 30 м/с.
  • Светлогорск: поднят чёрный флаг. «Там ужас, там пляжа нет! — поделился собеседник «Клопс». — Стоять невозможно, сдувает. Деревья попадали, на берег не попасть». В разгар шторма высота волн тоже достигала пяти метров. Сейчас ураган немного стих: скорость ветра 12-15 м/с, с порывами, волны около 3,5 м.
  • Янтарный: красный флаг, купаться нельзя. Волна также порядка 3 м, сильный ветер. Температура воды +18, воздуха — +13-14 °C. Сам пляж здесь пока не пострадал, но грибки и шезлонги ураганом разметало.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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