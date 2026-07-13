10:33

Если и купаться, то не глубже, чем по колено: ситуация на калининградском побережье 13 июля

  1. Калининград
Автор:
Если и купаться, то не глубже, чем по колено: ситуация на калининградском побережье 13 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

В Калининградской области купаться пока можно лишь с большой осторожностью и далеко не на всех морских пляжах. Об обстановке на побережье «Клопс» рассказали спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В понедельник, 10 июля, практически везде на море отмечается волнение и накат волны. Освежиться в воде получится в трёх местах побережья, но делать это нужно с оглядкой: видимость очень плохая. 

  • Балтийск: флаг чёрный, ветер и туман. «Правда, он понемногу рассеивается, — предупредил спасатель, — возможно, к обеду сменим на жёлтый. Но пока нет: сильный накат, волна до метра».
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, плавать можно с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха — 17  °C. Ветер западный, слабый, волна — 0,8–1,1 м.
  • Пионерский: флаг жёлтый, купание пока разрешено, но в последние часы похолодало. Ветер северо-западный 3–5 м/с, волна около метра высотой, плотный туман. Температура воздуха до 19–22 °C, воды — 18 °С.
  • Светлогорск: красный флаг, в воду заходить с осторожностью. Дует северный ветер, но море есть накат. Температура воды 18 °С, туман и мелкая изморось. «Купаться если и можно, то разве что по колено, — пошутил спасатель. — Возможно, перейдём на чёрный».
  • Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +18 °C. «Волнение небольшое, — рассказали в ЕДДС, — не шторм, конечно, но волна заметная».

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
Свежие новости по теме
На море наметилось затишье: погода на побережье 29 июля
Вчера
10:13
«Опасное море сегодня»: погода на калининградском побережье 28 июля
28 июля 2026
10:19
«Волнишка поднимается»: погода на калининградском побережье 27 июля
27 июля 2026
10:19
На одном из пляжей море тянет прочь: ситуация на калининградском побережье 26 июля
26 июля 2026
10:17
Купаться можно, но не везде: ситуация на калининградском побережье 25 июля
25 июля 2026
10:12
Все новости по теме
2 891
Море и побережье