Если и купаться, то не глубже, чем по колено: ситуация на калининградском побережье 13 июля

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В Калининградской области купаться пока можно лишь с большой осторожностью и далеко не на всех морских пляжах. Об обстановке на побережье «Клопс» рассказали спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В понедельник, 10 июля, практически везде на море отмечается волнение и накат волны. Освежиться в воде получится в трёх местах побережья, но делать это нужно с оглядкой: видимость очень плохая.

Балтийск: флаг чёрный, ветер и туман. «Правда, он понемногу рассеивается, — предупредил спасатель, — возможно, к обеду сменим на жёлтый. Но пока нет: сильный накат, волна до метра».

Зеленоградск: флаг жёлтый, плавать можно с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха — 17 °C. Ветер западный, слабый, волна — 0,8–1,1 м.

Пионерский: флаг жёлтый, купание пока разрешено, но в последние часы похолодало. Ветер северо-западный 3–5 м/с, волна около метра высотой, плотный туман. Температура воздуха до 19–22 °C, воды — 18 °С.

Светлогорск: красный флаг, в воду заходить с осторожностью. Дует северный ветер, но море есть накат. Температура воды 18 °С, туман и мелкая изморось. «Купаться если и можно, то разве что по колено, — пошутил спасатель. — Возможно, перейдём на чёрный».

Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +18 °C. «Волнение небольшое, — рассказали в ЕДДС, — не шторм, конечно, но волна заметная».

Информация актуальна на момент публикации.