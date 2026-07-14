Осторожно купаться можно на трёх пляжах: ситуация на калининградском побережье 14 июля

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В Калининградской области с осторожностью можно купаться на трёх морских пляжах. Об обстановке на побережье «Клопс» рассказали спасатели и диспетчеры ЕДДС.

Во вторник, 14 июля, на море отмечается небольшое волнение. Даже там, где купаться можно, в воду просят заходить с оглядкой. Местами ветер усиливается.

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Вода прогрелась до 19-20 °C, воздух — попрохладнее, до 18 °C. Утром выглянуло солнце, но волна пока до метра высотой, ветер с порывами до 12 м/с.

Зеленоградск: флаг жёлтый, плавать можно с осторожностью, есть волна. Температура воды +19 °C, воздуха — 18 °C. Ветер северо-западный, 6—11 м/с.

Пионерский: флаг жёлтый, на городском пляже осторожное купание пока разрешено. Волна высотой 1,5—2 м есть в районе Соснового бора, там вывешен красный флаг и заходить в воду нельзя. Ветер 3—5 м/с. Температура воздуха до 20 °C, воды — 18°.

Светлогорск: красный флаг, в воду заходить с осторожностью и не глубже чем по колено. Волна 2,5 балла. «Ветер усиливается, — предупредил спасатель, — возможно, с обеда перейдём на чёрный. Беда в том, что вода-то тёплая, 19 градусов, людям хочется поплавать, но это опасно».

Янтарный: красный флаг, купание под запретом, заметное волнение. Температура и воды, и воздуха поднялась до +17...+18 °C. Ветер северо-западный сильный.

Информация актуальна на момент публикации.