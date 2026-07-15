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«Люди идут на пляж с зонтиками и вкусной едой»: погода на калининградском побережье 15 июля

  1. Калининград
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«Люди идут на пляж с зонтиками и вкусной едой»: погода на калининградском побережье 15 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Калининградцев ждут три дня, подходящих для пляжного отдыха. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели.

Уже в среду, 15 июля, на море всё располагает к отдыху.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Ветер стих, наката на море нет. Температура воды +20 °C. «Пасмурно и тихо», — комментирует спасатель.
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха +19 °C.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +18 °C, воздуха +20 °C. Волнения нет, ветер до 5 м/с. «Хорошая погода, люди идут на пляж с зонтиками и вкусной едой. Три денёчка нас ждёт неплохих, подходящих для отдыха на море. Потом будет похолодание», — говорит собеседник «Клопс».
  • Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +19 °C, ветер северо-восточный. Есть небольшая волна.
  • Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +17 °C, есть лёгкий ветерок.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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