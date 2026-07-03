«На заправках — вот неловко! — накалилась обстановка»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Слышишь, Зин, а слышишь, Зин!
Где б заправить нам бензин?
Нужно сутки простоять,
Чтоб залить хоть литров пять!
На заправках — вот неловко! —
Накалилась обстановка,
Спрос повышенный такой,
Что начался мордобой!
А туристы на косе
Прут по дюнам, как шоссе.
Не спасёт и борозда,
Коль нахальная езда.
В Черняховске маргинал
Разгромил большой мурал.
Всей округе напоказ
Повредил картине глаз
Встал под знаком на мигалках —
Штраф лови на максималках.
Где не надо не вставай
И проезду не мешай!
Трали-вали, дили-дили,
Нам газончик посадили,
Не проклюнулась трава —
Голубь семечки склевал.
Спели вам мы без затей
Про еду для голубей,
Про бензиновый бардак
И где встать нельзя никак,
Как туристам всё равно,
Что коса идёт на дно,
Про раздолбанный фасад —
Это наш Калининград!
Ограничения для таксистов в Храброво, купание детей в фонтанах и вырубка здоровой липы вместо сухого дерева — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.