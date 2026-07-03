«На заправках — вот неловко! — накалилась обстановка»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Слышишь, Зин, а слышишь, Зин!

Где б заправить нам бензин?

Нужно сутки простоять,

Чтоб залить хоть литров пять!



На заправках — вот неловко! —

Накалилась обстановка,

Спрос повышенный такой,

Что начался мордобой!



А туристы на косе

Прут по дюнам, как шоссе.

Не спасёт и борозда,

Коль нахальная езда.



В Черняховске маргинал

Разгромил большой мурал.

Всей округе напоказ

Повредил картине глаз



Встал под знаком на мигалках —

Штраф лови на максималках.

Где не надо не вставай

И проезду не мешай!



Трали-вали, дили-дили,

Нам газончик посадили,

Не проклюнулась трава —

Голубь семечки склевал.



Спели вам мы без затей

Про еду для голубей,

Про бензиновый бардак

И где встать нельзя никак,

Как туристам всё равно,

Что коса идёт на дно,

Про раздолбанный фасад —

Это наш Калининград!