20:09

«На заправках — вот неловко! — накалилась обстановка»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
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«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Слышишь, Зин, а слышишь, Зин!
Где б заправить нам бензин?
Нужно сутки простоять,
Чтоб залить хоть литров пять!

На заправках — вот неловко! —
Накалилась обстановка,
Спрос повышенный такой,
Что начался мордобой!

А туристы на косе
Прут по дюнам, как шоссе.
Не спасёт и борозда,
Коль нахальная езда.

В Черняховске маргинал
Разгромил большой мурал.
Всей округе напоказ
Повредил картине глаз

Встал под знаком на мигалках —
Штраф лови на максималках.
Где не надо не вставай
И проезду не мешай!

Трали-вали, дили-дили,
Нам газончик посадили,
Не проклюнулась трава —
Голубь семечки склевал.

Спели вам мы без затей
Про еду для голубей,
Про бензиновый бардак
И где встать нельзя никак,
Как туристам всё равно,
Что коса идёт на дно,
Про раздолбанный фасад —
Это наш Калининград!

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Выпуск №96
03 июля 2026

Куплеты на события недели 29.06-05.07.2026

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Ограничения для таксистов в Храброво, купание детей в фонтанах и вырубка здоровой липы вместо сухого дерева — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
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