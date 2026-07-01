«Скоро всё раздолбают»: жители Балткосы выкопали у дюн рвы, чтобы не пускать машины туристов (фото)

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На Балткосе местные жители, пытаясь защитить дюны от машин туристов, вырыли вдоль берега рвы. Об этом радио «Балтик Плюс» сообщает в среду, 1 июля.

По данным издания, отдыхающие засыпают канавы песком, кладут сверху доски и всё равно подъезжают к побережью. В минувшие выходные берег был заставлен машинами и палатками — жители опасаются, что дюны не выдержат такого наплыва. Люди просят организовать охраняемую стоянку подальше от воды: по их мнению, это помогло бы ограничить хаотичный проезд и снизить нагрузку на косу.

Одна из местных активисток, Ольга Макеева, заявила, что ситуация становится критической, поскольку «скоро туристы всё раздолбают». Во время массового наплыва отдыхающих проблемы возникают не только у берега. По словам жителей, в магазинах на Балткосе заканчиваются еда и вода, поскольку торговые точки не справляются с таким количеством покупателей.