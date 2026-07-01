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«Скоро всё раздолбают»: жители Балткосы выкопали у дюн рвы, чтобы не пускать машины туристов (фото)

  1. Калининград
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«Скоро всё раздолбают»: жители Балткосы выкопали у дюн рвы, чтобы не пускать машины туристов (фото) - Новости Калининграда | Фото: радио «Балтик Плюс»
«Скоро всё раздолбают»: жители Балткосы выкопали у дюн рвы, чтобы не пускать машины туристов (фото) - Новости Калининграда | Фото: радио «Балтик Плюс»
Фото: радио «Балтик Плюс»

На Балткосе местные жители, пытаясь защитить дюны от машин туристов, вырыли вдоль берега рвы. Об этом радио «Балтик Плюс» сообщает в среду, 1 июля.

По данным издания, отдыхающие засыпают канавы песком, кладут сверху доски и всё равно подъезжают к побережью. В минувшие выходные берег был заставлен машинами и палатками — жители опасаются, что дюны не выдержат такого наплыва. Люди просят организовать охраняемую стоянку подальше от воды: по их мнению, это помогло бы ограничить хаотичный проезд и снизить нагрузку на косу.

Одна из местных активисток, Ольга Макеева, заявила, что ситуация становится критической, поскольку «скоро туристы всё раздолбают». Во время массового наплыва отдыхающих проблемы возникают не только у берега. По словам жителей, в магазинах на Балткосе заканчиваются еда и вода, поскольку торговые точки не справляются с таким количеством покупателей.

В конце 2025-го администрация нацпарка «Куршская коса» предлагала включить Балтийскую в свою систему. Предполагалось, что это поможет развести потоки отдыхающих и сократить стихийный туризм.

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