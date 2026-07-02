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На АЗС у «Балтии Молл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки (видео)

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На автозаправке рядом с «Балтией Молл» в Калининграде произошла потасовка между водителем «Газели» и сотрудником АЗС. Об этом «Клопс» сообщил очевидец инцидента в четверг, 2 июля. 

По его словам, мужчина на «Газели» подъехал к колонке и начал заливать топливо в канистры, которые лежали в кузове. Сотрудник АЗС — пожилой мужчина — сделал ему замечание, после чего между ними вспыхнул конфликт. Свидетель предполагает, что слова могли быть сказаны резко, но точной формулировки он не слышал.

Драка началась почти сразу. По словам очевидца, водитель «Газели» повалил работника, затем затащил его в автомобиль и продолжал применять силу. На лице пожилого мужчины позже были заметны следы побоев, в том числе синяк возле губы.

После происшествия водитель попытался уехать, однако сотрудники АЗС вызвали полицию, уточнив об этом по громкоговорителю. Медицинская помощь в итоге пострадавшему не понадобилась.

Очереди на калининградских заправках стали местом, где не только ждут бензовоз, но и спорят, знакомятся, пытаются договориться с соседями

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