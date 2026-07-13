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«Пытались по гаражам распихивать»: министр назвал причины снижения бензиновой паники в Калининградской области

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«Пытались по гаражам распихивать»: министр назвал причины снижения бензиновой паники в Калининградской области - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Ажиотажный спрос на топливо в Калининградской области начал снижаться. Об этом сообщил министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 13 июля. 

По данным мониторинга, продажи за последние дни уменьшились на 15–20%. Власти связывают это с тем, что те, кто закупал бензин впрок, перестали паниковать.

«Люди, которые затаривались топливом в канистры, пытались их по гаражам распихивать, сейчас, видимо, уже стали успокаиваться», — сказал Рольбинов.

В регионе продолжают отслеживать ситуацию в реальном времени. Топливные операторы передают информацию по остаткам, потреблению и поставкам. Принятые меры позволили частично сократить очереди на АЗС. В регион направили дополнительные бензовозы, чтобы быстрее доставлять топливо до колонок.

Тема:
Топливный ажиотаж 2026 г.
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