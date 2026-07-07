18:57

Оранжевое настроение: «Балтнефть» вслед за дизелем возвращает на все заправки и бензин

  1. Калининград
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Компания «Балтнефть» вернула в свободную продажу бензина марки «АИ-92» на всех своих 35 заправочных станциях в Калининградской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Беспрозванных во вторник, 7 июля.

«Ежедневно получаю информацию в разрезе всех АЗС региона. Фиксируем положительную динамику: снижается спрос, соответственно, снижается среднесуточный отпуск топлива, очереди на АЗС сокращаются», — написал губернатор.

«Балтнефть» установила лимиты на отпуск топлива. В бак за раз можно залить до 30 литров бензина или до 100 литров дизеля.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там мы собираем информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.

«Клопс» продолжает следить за топливным ажиотажем в Калининградской области, все новости по теме читайте на нашем сайте.

Тема:
Топливный ажиотаж 2026 г.
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