Оранжевое настроение: «Балтнефть» вслед за дизелем возвращает на все заправки и бензин

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Компания «Балтнефть» вернула в свободную продажу бензина марки «АИ-92» на всех своих 35 заправочных станциях в Калининградской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Беспрозванных во вторник, 7 июля.

«Ежедневно получаю информацию в разрезе всех АЗС региона. Фиксируем положительную динамику: снижается спрос, соответственно, снижается среднесуточный отпуск топлива, очереди на АЗС сокращаются», — написал губернатор.

«Балтнефть» установила лимиты на отпуск топлива. В бак за раз можно залить до 30 литров бензина или до 100 литров дизеля.