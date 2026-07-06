Очереди стали меньше, а люди — добрее: что происходит на калининградских АЗС (фоторепортаж)

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В Калининграде сократились очереди возле АЗС. Люди заправляются быстрее, а колонок стало больше. Впрочем, толчея возле заправок сохраняется, в чём убедился фотокорреспондент «Клопс» в понедельник, 6 июля, объехав пять АЗС вдоль Московского проспекта.

Картина разная: на станциях «Сургутнефтегаза» и «Балтнефти» топлива не оказалось, на «Тебойле» и «Лукойле» были все виды бензина и дизель, работали все колонки. Очереди есть, но движутся быстро.

Одна из женщин рассказала, что простояла около получаса. По её словам, основной поток — это водители, которым нужен именно 95-й.

Научились взаимовыручке

Люди уже научились подстраиваться под новую реальность: кто-то пропускает машину, если «очень надо», кто-то занимает очередь соседу, пока тот отходит за водой, кто-то подсказывает, где ещё есть топливо. Водители помогают друг другу перестроиться, чтобы не перекрывать проезд, подталкивают заглохшие машины, предупреждают о знаках и камерах, делятся наличкой, когда у кого-то не проходит карта. Кто-то берёт кофе не только себе, но и соседу по очереди — за полтора часа ожидания это уже почти родственник.

Водитель Глеб рассказал «Клопс», что в Ленинградском районе сотрудники одного из ресторанов вышли к АЗС и начали бесплатно раздавать еду и воду всем, кто стоит в очереди.

Появилась особая категория — разведчики. Они первыми узнают, куда подвезли бензин, и пишут в домовые и прочие чаты.

В очередях возникла и своя этика:

не лезть вторым рядом,

не занимать колонку после заправки,

не бросать машину у выезда,

не перекрывать остановку,

не покупать хот-дог, если за тобой хвост до перекрёстка.

Бывает и по-другому

Как рассказала одна из читательниц «Клопс», на Московском проспекте автомобили, стоящие к АЗС, заблокировали подъезд общественного транспорта к остановке. Пассажирам с трудом удалось посадить в автобус человека на инвалидной коляске.

Клуб по интересам

Один из подписчиков нашего канала «Бензин видели? А он есть» предложил превратить АЗС в клубы по интересам: «Надо делать заправки с халяльным, кошерным, постным топливом. Люди будут собираться, знакомиться, проводить время с интересом. Заправки для женщин в положении, для разведённых, для многодетных — целая отрасль избавления от одиночества и стресса может возникнуть! Организуем министерство бензоколонки! Назначим или выберем королеву бензоколонки».