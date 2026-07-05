«Балтнефть» вернула дизель для физлиц на все 35 заправок в Калининградской области

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В Калининградской области «Балтнефть» вернула продажу дизеля частным автомобилистам на всех 35 АЗС сети. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 июля.

Заправки «Балтнефти» временно обслуживали только юридических лиц. Так в регионе создавали «зелёный коридор» для спецтранспорта, которому нужно было гарантированно получать топливо.

Пока для розничных покупателей доступен только дизель. Бензин автомобилисты могут купить на других крупных АЗС, в том числе «Лукойла», «Сургутнефтегаза», Teboil и «Роснефти». Ограничения на отпуск сохраняются: за один раз можно заправить до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там мы собираем информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.