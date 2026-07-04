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«Простояла 2 часа, чтобы заправить 2,8 литра»: представитель сети АЗС рассказал, сколько бензина заливают калининградцы

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«Простояла 2 часа, чтобы заправить 2,8 литра»: представитель сети АЗС рассказал, сколько бензина заливают калининградцы - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Калининградцы могут стоять в очереди на АЗС часами, а потом заправлять всего несколько литров бензина. Об этом на круглом столе по топливной ситуации рассказал представитель сети АЗС «Калининграднефтепродукт» («Сургутнефтегаз») Михаил Булычёв.

Один из таких случаев — женщина, которая простояла в очереди около двух часов, чтобы залить 2,8 литра топлива. По словам Булычёва, подобные ситуации сейчас не редкость: часть автомобилистов приезжает не с пустым баком, а просто добавляют до полного. Часто это небольшой объём.

«В среднем клиенты заливают 10 литров. То есть человек стоит в очереди, ожидает и заливает иногда совсем небольшое количество», — сказал Булычёв.

Часто баки пополняют по 7, 10 или 13 литров. Из-за этого очередь движется медленнее, а ждать приходится и тем, кто приехал на АЗС с почти пустым баком.

На отдельных станциях среднесуточный отпуск топлива вырос в два раза.

По словам представителей отрасли, бензин в регионе есть, но станции не всегда успевают быстро обслуживать поток машин и развозить топливо по АЗС. Из-за этого сети ввели ограничения по литражу и запретили отпуск в канистры.

В Калининградской области частично возобновили розничные продажи топлива на АЗС «Балтнефть».

Тема:
Топливный ажиотаж 2026 г.
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