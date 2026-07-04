12:26

В Калининградской области частично возобновили розничные продажи топлива на АЗС «Балтнефть»

  1. Калининград
Автор:

Розничная продажа топлива на части автозаправок сети «Балтнефть» возобновляется поэтапно с сегодняшнего дня. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в субботу, 4 июля. 

Глава региона уточнил, что решение принято после совещания с профильными службами, где проанализировали данные о потреблении топлива за последнюю неделю и графики дополнительных поставок на июль.

По словам Беспрозванных, заправляться смогут все автомобилисты, однако пока речь идёт только о 92‑м бензине и дизельном топливе. Для восстановления продаж выбрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок.

Где возобновили продажи топлива

В Калининграде работают семь АЗС:

  1. ул. Александра Невского, 120  
  2. ул. Балтийское шоссе, 117  
  3. ул. Горького, 178 Б  
  4. ул. Дзержинского, 249  
  5. ул. Емельянова, 232  
  6. ул. Красная, 164  
  7. ул. О. Кошевого, 31  

В области открыты четыре заправки:

  1. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 1А  
  2. Черняховск, ул. Октябрьская, 4А  
  3. Зеленоградский район, п. Коврово, ул. Балтийская, 39 Б  
  4. Советск, ул. Суворова, 1  

Губернатор добавил, что по мере поступления новых объёмов топлива в регион власти будут оперативно открывать дополнительные точки. В каждом муниципалитете, подчеркнул он, важно расширить возможности для заправки автомобилей. Сеть «Балтнефть» продолжит обслуживать юридические лица по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы.

Беспрозванных отметил, что возобновление продаж должно сократить очереди на АЗС, и призвал автомобилистов соблюдать взаимное уважение, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Ограничения по объёму отпуска топлива продолжают действовать: 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну заправку. «Это необходимая мера для регулирования оборота топлива и равномерного насыщения заправок», — напомнил губернатор.

В Калининградскую область к концу недели должны поступить дополнительные бензовозы «Лукойла». Об этом на круглом столе по топливной ситуации рассказал представитель компании Никита Коротков.

Тема:
Топливный ажиотаж 2026 г.
Свежие новости по теме
В Калининградской области частично возобновили розничные продажи топлива на АЗС «Балтнефть»
12:26
В «Лукойле» рассказали, когда в Калининградскую область поступят дополнительные бензовозы
11:47
Песков заявил, что Калининградская область остаётся в постоянной повестке президента и правительства
Вчера
12:35
«Бензин по 100 рублей?»: Шерин ответил на главный страх калининградских водителей
Вчера
12:20
Шерин ответил на слухи об ухудшении качества бензина в Калининградской области
Вчера
12:14
Все новости по теме
1 226
Топливо
Погода на калининградском побережье 4 июля
Читать