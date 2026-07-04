В Калининградской области частично возобновили розничные продажи топлива на АЗС «Балтнефть»

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Розничная продажа топлива на части автозаправок сети «Балтнефть» возобновляется поэтапно с сегодняшнего дня. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в субботу, 4 июля.

Глава региона уточнил, что решение принято после совещания с профильными службами, где проанализировали данные о потреблении топлива за последнюю неделю и графики дополнительных поставок на июль.

По словам Беспрозванных, заправляться смогут все автомобилисты, однако пока речь идёт только о 92‑м бензине и дизельном топливе. Для восстановления продаж выбрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок.

Где возобновили продажи топлива

В Калининграде работают семь АЗС:

ул. Александра Невского, 120 ул. Балтийское шоссе, 117 ул. Горького, 178 Б ул. Дзержинского, 249 ул. Емельянова, 232 ул. Красная, 164 ул. О. Кошевого, 31

В области открыты четыре заправки:

Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 1А Черняховск, ул. Октябрьская, 4А Зеленоградский район, п. Коврово, ул. Балтийская, 39 Б Советск, ул. Суворова, 1

Губернатор добавил, что по мере поступления новых объёмов топлива в регион власти будут оперативно открывать дополнительные точки. В каждом муниципалитете, подчеркнул он, важно расширить возможности для заправки автомобилей. Сеть «Балтнефть» продолжит обслуживать юридические лица по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы.

Беспрозванных отметил, что возобновление продаж должно сократить очереди на АЗС, и призвал автомобилистов соблюдать взаимное уважение, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Ограничения по объёму отпуска топлива продолжают действовать: 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну заправку. «Это необходимая мера для регулирования оборота топлива и равномерного насыщения заправок», — напомнил губернатор.