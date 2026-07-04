Не до хот-догов: в Калининграде предложили ускорить заправки за счёт меню АЗС

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На калининградских АЗС можно временно ограничить продажу сосисок, хот-догов и других долго готовящихся товаров, чтобы машины быстрее освобождали заправки. Такое предложение во время круглого стола по топливной ситуации высказал депутат Заксобрания Калининградской области Александр Никулин.

По его словам, в условиях очередей важна не только сама поставка топлива, но и пропускная способность заправок. Сейчас бывает, что машина уже заправилась, но продолжает стоять у колонки, пока водитель покупает сопутствующие товары или ждёт заказ в кафе при АЗС.

«Может быть, на этот период как-то с целью увеличения проходимости заправки приостановить продажу таких долго изготавливающихся товаров, типа сосисок», — предложил Никулин.

Депутат пояснил, что речь идёт не о постоянном запрете, а о временной мере на фоне ажиотажа и длинных очередей за топливом.

О похожей проблеме «Клопс» написала читательница Кристина Захарова. По её словам, оператор одной из заправок в Калининграде рассказал, что средний чек за бензин составляет около 400 рублей. Иногда в эту сумму входит не только топливо, но и кофе с хот-догом. Захарова считает, что часть водителей приезжает на АЗС за небольшим объёмом топлива — примерно за 10 литрами или даже меньше. При этом они всё равно занимают место в очереди, из-за чего ждать приходится и тем, кто приехал с почти пустым баком.