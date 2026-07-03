«Бензин по 100 рублей?»: Шерин ответил на главный страх калининградских водителей

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В Калининградской области после новых поставок топлива возможно небольшое повышение цен. Об этом первый заместитель губернатора Валерий Шерин рассказал в программе «Дом Советов» в пятницу, 3 июля.

У чиновника спросили, стоит ли калининградцам ждать, что бензин привезут уже по новым ценам — по 100 или 120 рублей за литр.

«То, что, возможно, какое-то удорожание пройдёт, я думаю, что это будет так. Но я думаю, что это удорожание будет недраматичным. То есть речь не будет идти на десятки рублей, будет идти на незначительное удорожание», — сказал Шерин.

Он объяснил возможный рост цен снижением объёма полезного отпуска топлива*, что влияет на себестоимость. Нефтяные компании сейчас лишены возможности отгружать продукцию на экспорт, а значит, теряют часть выручки.

«Они вынуждены будут приподнимать стоимость на внутренний рынок. Но, ещё раз повторюсь, это жёстко контролирует Федеральная антимонопольная служба и не позволит драматичное увеличение цены», — отметил первый замгубернатора.

Шерин добавил, что ситуация находится под контролем областных властей. Чиновники отслеживают структуру ценообразования у топливных компаний.

«Никто из региональных поставщиков не позволит себе наживаться на этой временной беде», — заявил Шерин.

*Объём полезного отпуска топлива — это количество произведённой продукции, которое отпускается внешним потребителям. Этот показатель используется в энергетике для расчётов баланса, формирования тарифов и планирования.