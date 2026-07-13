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Власти Калининградской области рассмотрят возможность частично снять запрет на заправку в канистры

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Власти Калининградской области рассмотрят возможность частично снять запрет на заправку в канистры - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области могут разрешить в отдельных случаях заправлять топливо в канистры. Вопрос подняли на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 13 июля. 

Представитель одного из муниципалитетов попросил рассмотреть возможность сделать исключение для государственных учреждений. Топливо в ёмкостях нужно для техники, которую нельзя заправить обычным способом: это оборудования для покоса травы, катера сопровождения на соревнованиях по гребному и парусному спорту и другие устройства.

Алексей Беспрозванных ответил, что вопрос касается не только бюджетников. Подобные обращения поступали и от жителей.

«Не только нужно муниципальным организациям покосом травы заниматься. Предложение такое дайте», — поручил губернатор министру развития инфраструктуры Александру Рольбинову.

Сейчас в регионе действует запрет на отпуск топлива в любые ёмкости на всех АЗС. Ограничение ввели на фоне ажиотажного спроса и очередей на заправках.

Тема:
Топливный ажиотаж 2026 г.
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