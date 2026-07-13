16:38

Беспрозванных поручил использовать созданные калининградцами чаты для информирования о ситуации с топливом

  1. Калининград
Автор:
Беспрозванных поручил использовать созданные калининградцами чаты для информирования о ситуации с топливом - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил доработать сервис, информирующий жителей о наличии бензина, очередях и подвозе топлива. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в понедельник, 13 июля. 

В правительстве создали онлайн-карту, куда стягивается информация по каждой заправке. Данные собирают муниципалитеты и топливные операторы. Власти продумают, как передавать информацию населению.

«Здесь бензовоз подходит — бензин будет через три часа, можно воспользоваться вот этим направлением», — привёл пример Беспрозванных. 

По его словам, во время недавнего ажиотажа появились чаты, в которых калининградцы обменивались информацией о наличии топлива и очередей. Эти данные также хотят интегрировать  в созданную систему.

Тема:
Топливный ажиотаж 2026 г.
Свежие новости по теме
В Калининградской области начали снимать лимиты на топливо: где уже можно заправляться без ограничений
28 июля 2026
13:39
Калининградская область вошла в число 5 регионов РФ, где стабилизировалась ситуация с бензином и дизелем — Минэнерго
24 июля 2026
12:47
Строительство НПЗ в Калининградской области нужно оценить с точки зрения топливной безопасности — Беспрозванных
21 июля 2026
14:54
«Пытались по гаражам распихивать»: министр назвал причины снижения бензиновой паники в Калининградской области
13 июля 2026
17:39
Власти Калининградской области рассмотрят возможность частично снять запрет на заправку в канистры
13 июля 2026
17:11
Все новости по теме
1 465
Топливо