Беспрозванных поручил использовать созданные калининградцами чаты для информирования о ситуации с топливом

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Губернатор Алексей Беспрозванных поручил доработать сервис, информирующий жителей о наличии бензина, очередях и подвозе топлива. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в понедельник, 13 июля.

В правительстве создали онлайн-карту, куда стягивается информация по каждой заправке. Данные собирают муниципалитеты и топливные операторы. Власти продумают, как передавать информацию населению.

«Здесь бензовоз подходит — бензин будет через три часа, можно воспользоваться вот этим направлением», — привёл пример Беспрозванных.

По его словам, во время недавнего ажиотажа появились чаты, в которых калининградцы обменивались информацией о наличии топлива и очередей. Эти данные также хотят интегрировать в созданную систему.