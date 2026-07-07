14:33

Вице-губернатор прокомментировал идеи ввести ограничения для польских «бензовозов» и заправку по номерам машин

  1. Калининград
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Вице-губернатор прокомментировал идеи ввести ограничения для польских «бензовозов» и заправку по номерам машин - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Власти Калининградской области не видят необходимости вводить заправку автомобилей по цифрам госномеров, а идею ограничить продажу топлива иностранцам считают сложной для реализации. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Шерин на круглом столе по топливной ситуации. 

В отдельных регионах уже ввели схемы упорядочивания очередей: по номерам, дням недели и так далее. У такой системы есть обратная сторона.

«Упорядочение — это всегда для кого-то отсутствие возможности приехать в отдельный день и хотя бы в живую очередь тоже встать», — отметил Шерин.

Замгубернатора признался, что ограничить заправку польских «бензовозов» эмоционально понятно, но решение вопроса непростое технически и юридически. Некоторые калининградцы тоже постоянно ездят на машинах с иностранной регистрацией. Запрет может ударить и по ним.

По словам Шерина, даже с учётом повышенного спроса регион сохраняет запас топлива и не сжимается по потреблению. Главная задача сейчас — наладить поставки, доставку бензина и дизеля на АЗС и не создавать условия для новых очередей и конфликтов. Судя по последним данным с заправок, ситуация действительно стала разряжаться. 

В Обществе защиты прав автомобилистов Калининградской области решили обратиться к властям региона с предложением ограничить продажу топлива иностранным водителям. Сенатор поддержал идею. Очереди на заправках в Калининграде можно сократить без талонов и лишней бюрократии, распределив покупателей по дням в зависимости от первой цифры госномера машины

Тема:
Топливный ажиотаж 2026 г.
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