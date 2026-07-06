Власти объяснили, почему на отдельных калининградских АЗС дизель стал «золотым»

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Резкий рост цен на дизель на отдельных АЗС связан с тем, что небольшие заправки покупают топливо на других условиях, нежели крупные вертикально интегрированные компании. Об этом первый замгубернатора Калининградской области Валерий Шерин рассказал на круглом столе по топливной ситуации.

По словам чиновника, первые закупали топливо через биржу или, что чаще всего, у посредников. Сейчас свободного ресурса на рынке стало меньше, поэтому такие закупки обходятся дороже.

«Вот этот даже биржевой объём, который сегодня кто-то умудряется выдёргивать, он сразу будет стоить примерно на 15-20 рублей дороже, чем то, что отпускают вертикально интегрированные компании», — объяснил Шерин.

Как заметил замгубернатора, это не обязательно означает, что какая-то заправка решила разбогатеть на ажиотажном спросе: «Это не желание заработать отдельно взятого владельца. <...> Он просто очень дорого купил. Поэтому, естественно, он будет зарабатывать».

Шерин пояснил, что в целом некоторое удорожание топлива возможно, но власти не ожидают резкого скачка на десятки рублей. Одна из причин — снижение объёма полезного отпуска топлива: когда продажи уменьшаются, себестоимость тонны растёт. Кроме того, нефтяные компании лишены части экспортной выручки. Ситуация с ценами находится под контролем Федеральной антимонопольной службы и региональных властей.