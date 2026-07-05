Россия резко нарастила импорт бензина из Беларуси до исторического максимума

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В июне 2026-го на фоне ситуации на топливном рынке Россия резко увеличила импорт бензина из Беларуси. Об этом, ссылаясь на данные Центра ценовых индексов, пишут «Ведомости» в воскресенье, 5 июля.

С 1 по 25 июня в страну ввезли 141 тысячу тонн белорусского бензина. Это в 2,4 раза больше, чем за весь май. Для сравнения, за тот же месяц 2025-го объём поставок был почти символическим — около тысячи тонн. Аналитики называют нынешний показатель рекордным.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там мы собираем информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.