Строительство НПЗ в Калининградской области нужно оценить с точки зрения топливной безопасности — Беспрозванных

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Калининградские власти считают строительство НПЗ вопросом топливной безопасности после перебоев с бензином. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в интервью газете «Ведомости».

По словам главы региона, причиной дефицита топлива стали не только объёмы поставок, но и резкий рост спроса. На фоне ажиотажа потребление бензина выросло примерно втрое. При таком темпе, отметил губернатор, двухмесячного запаса топлива могло бы хватить лишь на две недели.

Как подчеркнул Беспрозванных, пришлось вводить ограничения, поскольку люди начали сотнями литров запасать бензин, где-то его складывать, что тоже не безопасно. В итоге власти ограничили объём разовой покупки топлива до 30 литров бензина и 100 литров дизеля.

Мы смотрим чеки, которые приходят с заправочных станций. У людей почти полный бак, но они всё равно встают в очередь и докупают пять-десять литров на всякий случай.

В итоге — очереди», — сказал губернатор.

Сейчас ситуация постепенно улучшается. Запасы дизельного топлива и бензина АИ-92 стабилизировались, однако сохраняется напряжённость с поставками АИ-95.

«Наша задача — обеспечить регион топливом, тогда не потребуется вводить дополнительные ограничения», — заявил губернатор. По его словам, власти пока не рассматривают меры, которые применяют отдельные регионы, включая продажу топлива по чётным и нечётным номерам автомобилей или через QR-коды.

При этом топливный кризис вновь поднял вопрос о создании собственной перерабатывающей инфраструктуры в регионе. В Калининградской области добывают нефть, однако собственного завода по её переработке нет.

По словам Беспрозванных, регион уже направлял предложения по строительству НПЗ. Губернатор отметил, что с точки зрения обычной экономики такой проект пока выглядит невыгодным из-за небольшого объёма потребления топлива.

К этому вопросу нужно подходить не только с точки зрения выгоды, но и с точки зрения топливной безопасности региона», — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание власти уделяют обеспечению топливом сельхозпредприятий. В регионе действует штаб, который рассматривает заявки производителей и формирует графики поставок. Крупные аграрные предприятия используют прямые договоры с топливными компаниями, а небольшим хозяйствам власти рекомендуют переходить на мелкооптовые закупки и топливные карты.