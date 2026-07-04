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В «Лукойле» рассказали, когда в Калининградскую область поступят дополнительные бензовозы

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В «Лукойле» рассказали, когда в Калининградскую область поступят дополнительные бензовозы - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградскую область к концу недели должны поступить дополнительные бензовозы «Лукойла». Об этом на круглом столе по топливной ситуации рассказал представитель компании Никита Коротков. 

По его словам, на фоне ажиотажа на АЗС заправщики столкнулись не с отсутствием топлива, а с нехваткой транспорта для его быстрой доставки. Коротков отметил, что «Лукойл» уже перебрасывает дополнительные ресурсы в Калининград из российских регионов. Новые бензовозы должны начать работать в ближайшие дни.

Представитель компании также рассказал, что на АЗС ввели вынужденные ограничения по литражу и полностью запретили отпуск топлива в канистры. Эта мера, по его словам, действует не только у «Лукойла», но и у других крупных сетей.

На встрече отмечали, что из-за ажиотажного спроса водители стали заправляться и возвращаются в очередь повторно, чтобы получить как можно топлива. В результате АЗС не всегда успевают развозить бензин и дизель по станциям, даже если запасы в регионе есть.

Ранее власти сообщили, что АЗС не хватает бензовозов, а это в том числе приводит к очередям у заправок. 

Тема:
Топливный ажиотаж 2026 г.
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