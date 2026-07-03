Шерин ответил на слухи об ухудшении качества бензина в Калининградской области

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Оснований считать, что качество топлива в Калининградской области ухудшилось, сейчас нет. Об этом первый замгубернатора Валерий Шерин рассказал в программе «Дом Советов» в пятницу, 3 июля.

У чиновника спросили о тревогах автомобилистов. В соцсетях водители обсуждают, что бензин якобы «льют из одной тары» без разделения по октановым числам.

«Я в каждую бочку с пробиркой не залазил. За качество топлива однозначно ответить не могу. Я основываюсь на тех данных входящего контроля, которые обеспечивают поставщики нефтепродуктов. Опираясь на эти данные, у нас качество топлива не ухудшилось», — сказал Шерин.

По словам первого замгубернатора, область пока использует ранее созданные запасы топлива. «То, что сейчас поставляется в регион, доставляется разными видами транспорта, в разных вагон-цистернах, если это танкерным флотом — раздельные бункеры, соответственно, с 95-м, 92-м», — пояснил Шерин.

Он добавил, что по документам входящего контроля разделение топлива по видам сохраняется, а качество соответствует требованиям.

«Оснований считать, что к нам сегодня идёт, условно, не Евро-5 или смешанные по октановому числу виды топлива — таких оснований нет», — отметил первый замгубернатора.