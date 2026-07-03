Песков заявил, что Калининградская область остаётся в постоянной повестке президента и правительства

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Калининградская область входит в число регионов, за которыми в Москве следят особенно внимательно. Об этом заявил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС а пятницу, 3 июля.

По его словам, регион занимает важное место в ежедневной работе Владимира Путина. Особое географическое положение Калининграда, подчеркнул Песков, делает его приоритетным направлением для федерального центра, особенно в условиях недружественного окружения.

Песков добавил, что развитие области ведётся на постоянной основе. По его словам, речь идёт как о снабжении региона, так и о финансировании, крупных проектах и программах развития. «Поэтому Калининградская область постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — сказал пресс‑секретарь.