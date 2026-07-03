12:35

Песков заявил, что Калининградская область остаётся в постоянной повестке президента и правительства

  1. Россия и мир
Автор:

Калининградская область входит в число регионов, за которыми в Москве следят особенно внимательно. Об этом заявил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС а пятницу, 3 июля.

По его словам, регион занимает важное место в ежедневной работе Владимира Путина. Особое географическое положение Калининграда, подчеркнул Песков, делает его приоритетным направлением для федерального центра, особенно в условиях недружественного окружения. 

Песков добавил, что развитие области ведётся на постоянной основе. По его словам, речь идёт как о снабжении региона, так и о финансировании, крупных проектах и программах развития. «Поэтому Калининградская область постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — сказал пресс‑секретарь.

Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объёмов топлива для жителей региона.

Тема:
Перебои с топливом в России в июне 2026-го
Свежие новости по теме
Песков заявил, что Калининградская область остаётся в постоянной повестке президента и правительства
12:35
«Бензин по 100 рублей?»: Шерин ответил на главный страх калининградских водителей
12:20
Шерин ответил на слухи об ухудшении качества бензина в Калининградской области
12:14
Сенатор Шендерюк‑Жидков рассказал о мерах по обеспечению Калининградской области топливом
Вчера
20:45
Путин поддержал обращение Беспрозванных о поставках топлива в регион
Вчера
17:42
Все новости по теме
1 002
Политика
Погода на калининградском побережье 3 июля
Читать