«1 700 человек проходят каждый день»: операторы АЗС — о ситуации на калининградских заправках

Из-за повышенного спроса на бензин ажиотаж на калининградских АЗС не спадает ни днём ни ночью, число желающих купить топливо выросло больше чем в полтора раза. О своей работе в экстремальных условиях операторы одной из городских станций рассказали «Клопс».
Около 15 часов в понедельник, 29 июня, очередь к одной из АЗС на Московском проспекте насчитывает несколько десятков машин. К заправке можно подъехать с двух сторон, с обеих хвост тянется на сотни метров, исчезая вдали. Тем не менее внутри павильона толкотни и давки нет, к каждому оператору стоят один-два человека.
Однако работать им приходится практически без пауз, едва обслужили одного — дверь пропускает следующего покупателя. Девушки бодрятся, но глаза и улыбки у них заметно усталые.
«В сутки через нас сейчас проходит тысяча семьсот человек, — рассказала оператор. — Обычно около тысячи. Очень сложно, конечно, но справляемся».
Особенно тяжело приходится по ночам. Днём покупателей обслуживают хотя бы по двое, а вот на ночную смену дежурная по-прежнему остаётся только одна. При этом, если в штатном режиме в тёмное время поток спадает, то сейчас этого практически нет, так что передохнуть, поесть, освежить лицо удаётся редко.
Многие стараются заправиться до максимально разрешённого уровня (30 л), но и желающих залить топливо в канистру немало.
«Просят постоянно, — признаётся девушка, — всё понятно: у людей лодки, газонокосилки. Но приходится отказывать». Отпускать горючее в любую тару сейчас строго запрещено, о чём гласит табличка на стойке.
Несмотря на долгое ожидание на жаре, водители ведут себя вежливо, хотя бывает всякое. «Очень сочувствую операторам, — признался «Клопс» один из автомобилистов. — Им приходится принимать весь этот поток негатива на себя».
Его товарищ по очереди отметил, что гораздо больше раздражения вызывают те, кто покупает бензин понемногу — кажется, что они только создают лишнюю суету. Он же поделился другим наблюдением: хвост ползёт так медленно из-за того, что поток машин никто не регулирует. А сами водители не всегда понимают, куда встать, чтобы не усугублять проволочек.
«Вчера только я видел, — рассказывает мужчина, — ему нужен девяносто второй, он встаёт в колонку, где есть девяносто второй и девяносто пятый. А рядом свободная, там девяносто второй и дизель, но он её просто не заметил».
По мнению калининградца, если бы желающих оперативно распределял по колонкам сотрудник, владеющий ситуацией, с очередями удалось бы справиться эффективнее.