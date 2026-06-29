«1 700 человек проходят каждый день»: операторы АЗС — о ситуации на калининградских заправках

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Из-за повышенного спроса на бензин ажиотаж на калининградских АЗС не спадает ни днём ни ночью, число желающих купить топливо выросло больше чем в полтора раза. О своей работе в экстремальных условиях операторы одной из городских станций рассказали «Клопс».

Около 15 часов в понедельник, 29 июня, очередь к одной из АЗС на Московском проспекте насчитывает несколько десятков машин. К заправке можно подъехать с двух сторон, с обеих хвост тянется на сотни метров, исчезая вдали. Тем не менее внутри павильона толкотни и давки нет, к каждому оператору стоят один-два человека.

Однако работать им приходится практически без пауз, едва обслужили одного — дверь пропускает следующего покупателя. Девушки бодрятся, но глаза и улыбки у них заметно усталые.

«В сутки через нас сейчас проходит тысяча семьсот человек, — рассказала оператор. — Обычно около тысячи. Очень сложно, конечно, но справляемся».

Особенно тяжело приходится по ночам. Днём покупателей обслуживают хотя бы по двое, а вот на ночную смену дежурная по-прежнему остаётся только одна. При этом, если в штатном режиме в тёмное время поток спадает, то сейчас этого практически нет, так что передохнуть, поесть, освежить лицо удаётся редко.

Многие стараются заправиться до максимально разрешённого уровня (30 л), но и желающих залить топливо в канистру немало.