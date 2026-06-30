В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото)

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В центре Черняховска подросток несколько дней отрабатывал удары мячом по стене с портретом писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана и повредил изображение. Об этом «Клопс» сообщила автор работы, художница Наталья Лялякина.

Для тренировок начинающий теннисист выбрал не корт, а граффити на улице Садовой. Мурал создавали горожане под руководством художницы Натальи Лялякиной, в работе участвовали дети и родители. На стене изобразили писателя и героя его книги — Кота Мурра на окошке. Так жители с одобрения администрации преобразили неприметное здание в центре Черняховска.

Подростку, судя по всему, арт-объект оказался нужнее в качестве теннисной стены. По словам местных жителей, мальчик методично приходил сюда несколько дней подряд и отрабатывал силу и точность удара, попадая мячом в одно и то же место — в том числе в глаз знаменитому писателю.