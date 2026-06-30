12:52

В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото)

  1. Калининград
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В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото) - Новости Калининграда | Фото: сообщество &quot;Черняховск Главный&quot;&quot;
В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото) - Новости Калининграда | Фото: сообщество &quot;Черняховск Главный&quot;&quot;
Фото: сообщество "Черняховск Главный""

В центре Черняховска подросток несколько дней отрабатывал удары мячом по стене с портретом писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана и повредил изображение. Об этом «Клопс» сообщила автор работы, художница Наталья Лялякина. 

Для тренировок начинающий теннисист выбрал не корт, а граффити на улице Садовой. Мурал создавали горожане под руководством художницы Натальи Лялякиной, в работе участвовали дети и родители. На стене изобразили писателя и героя его книги — Кота Мурра на окошке. Так жители с одобрения администрации преобразили неприметное здание в центре Черняховска.

Подростку, судя по всему, арт-объект оказался нужнее в качестве теннисной стены. По словам местных жителей, мальчик методично приходил сюда несколько дней подряд и отрабатывал силу и точность удара, попадая мячом в одно и то же место — в том числе в глаз знаменитому писателю.

В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото) - Новости Калининграда | Фото из архива Натальи Лялякиной
В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото) - Новости Калининграда | Фото из архива Натальи Лялякиной
В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото) - Новости Калининграда | Фото из архива Натальи Лялякиной
Фото из архива Натальи Лялякиной

После таких тренировок на мурале появились трещины и выбоины. Жительницы соседнего дома тоже не оценили по достоинству рвение упорного спортсмена: постоянные удары мешали им отдыхать, а на просьбы уйти подросток не реагировал.

«Всех бабушек заставил пить успокоительные. Просили уйти — не соглашался. Кричали, полицию и администрацию вызывали. Такого хамства ещё не видели», — рассказали местные жители.

В Черняховске подросток-теннисист «сразился» с Гофманом и выбил ему глаз (фото) - Новости Калининграда | Фото: сообщество &quot;Черняховск Главный&quot;&quot;
Фото: сообщество "Черняховск Главный""

Художнице обидно, что работа, которую создавали всем городом, разрушается по прихоти несговорчивого тинейджера. Жители надеются, что мурал удастся восстановить, а для спортивных рекордов подросток всё-таки найдёт место, где мяч не будет лететь в лицо Гофману.

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Городская среда