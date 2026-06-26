20:00

«Для такси у нас в Храброво стало как-то нездорово»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
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«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Для такси у нас в Храброво
Стало как-то нездорово,
Как бы там не грянул бунт
От парковочных табу!

А на Куршской на косе
Рады очень сильно все.
Губернатор дал ответ:
«Стенке смерти» скажем нет!

Малолетки-хулиганы
Так и тянутся в фонтаны.
Подцепить болезнь на раз,
Но запрет им не указ!

Бороздил «Корсар» моря,
Стал трамваем, видно, зря:
После рома и ножа
Трудно рельсы удержать!

Ты под липою не стой,
Эта липа — сухостой,
Не вопрос, что вся в цвету:
Не впервой рубить не ту!

Спели вам репертуар
Про поехавший «Корсар»
И мучения такси!
«Стену смерти» пригаси,
Не вставай под сухостой
И в фонтанах ног не мой —
Новостей лихой доклад,
Это всё — Калининград!

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Выпуск №95
26 июня 2026

Куплеты на события недели 22-28.06.2026

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Повреждение ивы на Северном вокзале, ликвидация брусчатки вопреки обещаниям и езда по пляжам — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
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