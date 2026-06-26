«Для такси у нас в Храброво стало как-то нездорово»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Для такси у нас в Храброво
Стало как-то нездорово,
Как бы там не грянул бунт
От парковочных табу!
А на Куршской на косе
Рады очень сильно все.
Губернатор дал ответ:
«Стенке смерти» скажем нет!
Малолетки-хулиганы
Так и тянутся в фонтаны.
Подцепить болезнь на раз,
Но запрет им не указ!
Бороздил «Корсар» моря,
Стал трамваем, видно, зря:
После рома и ножа
Трудно рельсы удержать!
Ты под липою не стой,
Эта липа — сухостой,
Не вопрос, что вся в цвету:
Не впервой рубить не ту!
Спели вам репертуар
Про поехавший «Корсар»
И мучения такси!
«Стену смерти» пригаси,
Не вставай под сухостой
И в фонтанах ног не мой —
Новостей лихой доклад,
Это всё — Калининград!
Повреждение ивы на Северном вокзале, ликвидация брусчатки вопреки обещаниям и езда по пляжам — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.