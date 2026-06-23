Купаться нельзя, но очень хочется: утомлённые жарой дети превратили фонтаны Калининграда в бассейны и джакузи (фото, видео)

У фонтана возле стадиона «Балтика» людей немного. Каждые 5–10 минут по громкоговорителю повторяют, что купаться здесь строго запрещено. Рядом висит табличка о видеонаблюдении, родители держат детей ближе к краю и разрешают разве что помочить ноги.

Музыкальный фонтан у Калининградского музея изобразительных искусств оказался популярнее. Дети бегают под струями, плещутся и скользят по мокрой поверхности, почти не обращая внимания на объявления. Некоторые подростки пришли как на пляж — в плавках и купальниках.

Фонтан у памятника морякам-балтийцам на Московском проспекте сегодня больше смахивает на джакузи. Дети ныряют и плещутся под одобрительные возгласы родителей, взрослые снимают происходящее на телефоны и не спешат вмешиваться.

Специалисты напоминают: фонтаны не предназначены для купания. Даже если туда изначально поступает чистая водопроводная вода, обновляют, очищают и обеззараживают её не по нормам бассейнов.

В воду попадают пыль, мусор, насекомые, птичий помёт и грязь, которую могут занести животные. Жара ускоряет размножение микроорганизмов, а специальные обеззараживающие вещества могут навредить здоровью.

Плескание в фонтане может также закончиться острой кишечной инфекцией, конъюнктивитом, энтеровирусом, ротавирусом, гепатитом А, грибком или чесоткой. Есть и риск травм: дети бегают босиком по скользким чашам и бортикам, где легко упасть или удариться.