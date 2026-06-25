В Калининграде роскошную липу готовят к вырубке, а опасный сухостой не замечают: горожане не понимают логики властей (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на ул. Ремонтной вполне крепкую на вид липу запланировали к вырубке, а высохшие деревья по соседству не трогают. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

По их словам, приговорённое дерево находится около дома 24. «У него роскошная крона, она даёт тень в жару, — отметил один из собеседников «Клопс». — Но ему выписали порубочный билет. Туда вписали на всякий случай и гниль, и парусность, и вредителей, что якобы живут на стволе. У липы есть небольшое дупло, но оно не повод для уничтожения дерева. Это как человека с кариесом приговаривать к эвтаназии».