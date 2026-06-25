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В Калининграде роскошную липу готовят к вырубке, а опасный сухостой не замечают: горожане не понимают логики властей (фото)

  1. Калининград
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В Калининграде на ул. Ремонтной вполне крепкую на вид липу запланировали к вырубке, а высохшие деревья по соседству не трогают. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

По их словам, приговорённое дерево находится около дома 24.  «У него роскошная крона, она даёт тень в жару, — отметил один из собеседников «Клопс». — Но ему выписали порубочный билет. Туда вписали на всякий случай и гниль, и парусность, и вредителей, что якобы живут на стволе. У липы есть небольшое дупло, но оно не повод для уничтожения дерева. Это как человека с кариесом приговаривать к эвтаназии».

Живая липа с роскошной кроной | Фото: очевидец
Живая липа с роскошной кроной | Фото: очевидец
Живая липа с роскошной кроной | Фото: очевидец
Живая липа с роскошной кроной. Фото: очевидец

На соседней улице есть погибшее дерево. Оно опасно нависает над тротуаром и линией электропередач.

«От него отваливается кора прямо на головы прохожим, но никакого красного креста на дереве нет, хотя я ещё зимой обращался в администрацию Калининграда с просьбой убрать опасный сухостой», — подчеркнул местный житель.

От мёртвого дерева отваливается кора, но его не спиливают | Фото: очевидец
От мёртвого дерева отваливается кора, но его не спиливают | Фото: очевидец
От мёртвого дерева отваливается кора, но его не спиливают | Фото: очевидец
От мёртвого дерева отваливается кора, но его не спиливают. Фото: очевидец

По его мнению, чиновники почему-то повсеместно не замечают мёртвые деревья, которые стоят годами.

«Они создают опасность, но реакции нет никакой, — считает собеседник «Клопс». — При этом крепкие, но возрастные деревья сплошь и рядом вырубаются, хотя те же липы могут расти ещё сотню лет. Может, эту древесину продают на мебель? Другого объяснения такой логике нет».

Жильцы дома на Коммунальной никак не могут добиться спила мёртвого аварийного дерева.

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Экология