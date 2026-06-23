«Корсар» опять не удержался на рельсах: очередная авария с трамваем в Калининграде (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде очередной трамвай сошёл с рельсов, на этот раз авария произошла с «Корсаром» на Фестивальной аллее в районе улицы Яналова. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Около 17:30 в понедельник, 22 июня, движение электротранспорта остановилось, восстановить его удалось только в 20:36. На место приезжала спецтехника: вагон подняли и вернули на рельсы.

Эти современные трамваи уже снимали с пятого маршрута 20 декабря 2024 года после похожего инцидента. Тогда «Корсар» сошёл с рельсов на участке между Коммунальной и Каштановой аллеей. Причиной называли техническую неисправность путей, а застрявшие со стороны Бассейной вагоны эвакуировали всю ночь.

На Советский проспект «Корсары» вернули только весной 2025 года: несколько месяцев на линии работали старенькие Tatra. Транспорт снова выпустили на линию после того, как в депо поступило оборудование, позволяющее оперативно возвращать тележки на рельсы.

Пути на Фестивальной аллее уже который год меняют силами «Калининград-ГорТранса». До места, где накануне произошло ДТП, ремонт пока не дошёл. Пассажиры отмечают, что даже после замены путей трамваи по Фестивальной аллее не поехали быстрее.

Подобные аварии в Калининграде случаются регулярно. В 2025 году было несколько случаев. 4 июня «Корсар» сошёл с рельсов на Московском проспекте в районе остановки «Ул. Сергея Тюленина» и перегородил дорогу. Было заблокировано движение маршрутов №3 и №5 в обоих направлениях.

17 июля «тройка» сошла с рельсов на проспекте Мира возле драмтеатра. Другие трамваи пустили в объезд через площадь Победы и Советский проспект до конечной «Ул. Бассейная».

8 сентября в центре Калининграда с рельсов сошёл экскурсионный Duewag. Это произошло при повороте с улицы Черняховского на Ленинский проспект. Вагон перегородил путь пешеходам.

14 сентября из-за неисправности трамвая на площади Победы заблокировали оба маршрута в сторону Советского проспекта. Вагоны временно пустили в объезд по Черняховского, Ленинскому проспекту и улице Шевченко.