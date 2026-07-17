«В парке Ашманна и «Южном» от туристов стало душно»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Покуражился на славу

Ураган себе по праву,

Уничтожил аквапарк —

У людей теперь инфаркт!

Мы поверить не успели,

Как Дзержинку пролетели!

Побыстрей пошёл поток

Без дорожных лежебок.

В парке Ашманна и «Южном»

От туристов стало душно

Вводят там теперь лимит,

Чтоб не портил парк визит!

В нашем транспорте, никак,

Объявилась Шапокляк!

Может тростью отлупить —

Лучше место уступить!

На мосточке у ворот

В глубь Земли открыт проход,

Не чините тротуар —

Просвещайся, млад и стар!

В середине прямо лета

Спели вам про то и это:

Как в земле возник провал

И как шторм побушевал,

Вводят как лимиты в парк

И автобус с бабкой — мрак,

По Дзержинке ехать рад —

Это всё Калининград!