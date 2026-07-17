«В парке Ашманна и «Южном» от туристов стало душно»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Покуражился на славу
Ураган себе по праву,
Уничтожил аквапарк —
У людей теперь инфаркт!
Мы поверить не успели,
Как Дзержинку пролетели!
Побыстрей пошёл поток
Без дорожных лежебок.
В парке Ашманна и «Южном»
От туристов стало душно
Вводят там теперь лимит,
Чтоб не портил парк визит!
В нашем транспорте, никак,
Объявилась Шапокляк!
Может тростью отлупить —
Лучше место уступить!
На мосточке у ворот
В глубь Земли открыт проход,
Не чините тротуар —
Просвещайся, млад и стар!
В середине прямо лета
Спели вам про то и это:
Как в земле возник провал
И как шторм побушевал,
Вводят как лимиты в парк
И автобус с бабкой — мрак,
По Дзержинке ехать рад —
Это всё Калининград!
Подтопление Астрономического бастиона, снос старинного здания и опасное поведение московского блогера — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.