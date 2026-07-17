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«В парке Ашманна и «Южном» от туристов стало душно»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
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«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Покуражился на славу
Ураган себе по праву,
Уничтожил аквапарк —
У людей теперь инфаркт!

Мы поверить не успели,
Как Дзержинку пролетели!
Побыстрей пошёл поток
Без дорожных лежебок.

В парке Ашманна и «Южном»
От туристов стало душно
Вводят там теперь лимит,
Чтоб не портил парк визит!

В нашем транспорте, никак,
Объявилась Шапокляк!
Может тростью отлупить
Лучше место уступить!

На мосточке у ворот
В глубь Земли открыт проход,
Не чините тротуар —
Просвещайся, млад и стар!

В середине прямо лета
Спели вам про то и это:
Как в земле возник провал
И как шторм побушевал,
Вводят как лимиты в парк
И автобус с бабкой — мрак,
По Дзержинке ехать рад —
Это всё Калининград!

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Выпуск №99
17 июля 2026

Куплеты на события недели 13-19.07.2026

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Подтопление Астрономического бастиона, снос старинного здания и опасное поведение московского блогера — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
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