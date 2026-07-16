Дыра на несколько метров вниз: у мостика напротив Королевских ворот образовался провал (фото, видео)

У мостика через Литовский ручей в Калининграде, напротив Королевских ворот опасно просел тротуар и образовалась дыра на несколько метров в глубину. Провал обнаружили очевидцы вечером в среду, 15 июля.





«С виду небольшая дырка, но если заглянуть внутрь, становится ясно, что под асфальтом — обширная и глубокая полость. Я попыталась измерять её рулеткой — лента ушла на три метра вниз, но не достигла дна», — рассказывает женщина.

«Клопс» связался с Единой диспетчерской службой и оставил информацию об опасном участке, там проблему пообещали устранить.