Уничтоженный аквапарк и смытые в море кафе: калининградские курорты выставили счёт июльскому шторму

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Разрушенная пляжная инфраструктура и погибшие ягодные плантации — в Калининградской области подсчитывают убытки, которые нанёс недавний шторм. О последствиях циклона поговорили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 13 июля.

Как отметил глава региона Алексей Беспрозванных, самый мощный удар пришёлся по приморским городам и западу области. Главы муниципалитетов заявляют о десятках миллионов убытков, самая непростая ситуация — в трёх населённых пунктах.

В Янтарном стихия уничтожила аквапарк на побережье. В этом году он уже не примет посетителей. Деревянный променад засыпан песком. Местами над ним высятся полутораметровые барханы. Область срочно закупает специальную технику для расчистки. Повреждённой оказалась и одна из смотровых площадок в парке Беккера. Упавшее дерево разрушило перила и настил. Общий ущерб — порядка 25 млн рублей.

В Балтийске пострадал Центральный пляж. Стихия ударила по детским площадкам, засыпала песком пляжную мебель.

В Зеленоградске самый большой урон был нанесён пляжу «Малина». Там было уничтожено кафе, в море утянуло мебель и зонтики. В районе шторм уничтожил некоторые теплицы, посевы зерновых, плантации малины и клубники. Общий ущерб — свыше 30 млн рублей.

«Коллеги, мы опять столкнулись с достаточно редким явлением. Зимой это были снегопады. Сейчас сильный шторм. Это испытание и одновременно возможность понять, то нам ещё нужно приобрести, какие выводы сделать по итогам сложившейся ситуации», — сказал Беспрозванных.

Он добавил, что циклон нанёс ущерб многим жителям региона: «Необходимо оценить и продумать меры поддержки там, где мы можем компенсировать по закону, потому что это серьёзная ситуация, не просто ветер. Люди не должны оставаться в беде».