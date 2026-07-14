В двух калининградских парках хотят ввести правила для туристов и приструнить самокатчиков

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В Калининграде разработали правила организации и осуществления туризма в двух парках — Южном и Макса Ашманна. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте горадминистрации.

В документе предлагается утвердить максимальное количество людей, которые могут одновременно находиться на территории без разрушения природной среды:

парк «Южный» рассчитан на 1 599 человек в день;

парк имени Макса Ашманна — 4 544 человека в день.

Это «предельно допустимый показатель», указано в документе.

Проектом правил запрещается пугать и беспокоить диких животных и птиц, обитающих на территории. Нельзя носиться на самокатах и велосипедах вне дорожек и маршрутов, предназначенных для этого. В парках нельзя находиться пьяным.

«Кино-, видео- и фотосъёмка в процессе осуществления туризма должны проводиться методами, не вызывающими беспокойство объектов животного мира и не влияющими на естественный ход природных процессов», — отмечено в проекте постановления.

Проект вынесен на общественные обсуждения. Они продлятся до 24 июля.