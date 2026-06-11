«На вокзале шум и топ — просто Северный потоп!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Взмокла площадь от борьбы
Против лопнувшей трубы.
На вокзале шум и топ —
Просто Северный потоп!
Дети в «Алых парусах»
Все расстроены, в слезах,
Подцепили норовирус —
Отдых весь теперь на выброс!
От печали, от тоски
Прикупи себе трески.
Обнаружил в ней червей —
Злостью горести развей!
Отдыхать в Зеленоградске
Стало дорого по-адски,
Но квартира на посутку
Окупается в минутку!
На закрытый на объект
Проникать преграды нет.
Если тянет в высоту —
Воплощай свою мечту!
Спели вам мы без затей,
Как в треске нашли червей,
Про разливы на вокзале,
Как подростки залезали,
Вирус в «Алых парусах»,
На курорте всё в деньгах —
Вот такой недели взгляд
На родной Калининград!
Охранник Генконсульства Литвы заправил автомобиль и не заплатил, пограничники на границе с Польшей задержали лося, сломанный арендный самокат не давал покоя жильцам многоэтажек — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.