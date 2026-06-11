«На вокзале шум и топ — просто Северный потоп!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Взмокла площадь от борьбы

Против лопнувшей трубы.

На вокзале шум и топ —

Просто Северный потоп!



Дети в «Алых парусах»

Все расстроены, в слезах,

Подцепили норовирус —

Отдых весь теперь на выброс!



От печали, от тоски

Прикупи себе трески.

Обнаружил в ней червей —

Злостью горести развей!



Отдыхать в Зеленоградске

Стало дорого по-адски,

Но квартира на посутку

Окупается в минутку!



На закрытый на объект

Проникать преграды нет.

Если тянет в высоту —

Воплощай свою мечту!



Спели вам мы без затей,

Как в треске нашли червей,

Про разливы на вокзале,

Как подростки залезали,

Вирус в «Алых парусах»,

На курорте всё в деньгах —

Вот такой недели взгляд

На родной Калининград!