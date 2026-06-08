В одном из летних лагерей Калининградской области у детей и сотрудников нашли норовирус

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В Калининградской области у детей и сотрудников летнего лагеря «Алые паруса» нашли норовирус. Смену решили закрыть досрочно. Об этом региональный Роспотребнадзор сообщает в своём телеграм-канале в понедельник, 8 июня.

Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, смывы с поверхностей, а также биоматериал у работников пищеблока. В «Алых парусах» проводят противоэпидемические мероприятия и финальную дезинфекцию. Досрочное закрытие смены объяснили найденными нарушениями и необходимостью завершить санитарные работы.

После инцидента губернатор Алексей Беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за питание в летних лагерях. Этим займётся зампред правительства Калининградской области Анжелика Майстер.

Власти также решают вопрос с компенсацией. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, тем, кто оплатил путёвки, уже оформляют возврат за оставшиеся дни. Для детей, отдыхавших по льготе, минобр должен проработать возможность перенести неиспользованную часть смены.