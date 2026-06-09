«Знала, какой гадостью торгует»: калининградке продали на ярмарке печень трески с червями (фото)

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На продуктовой ярмарке в Калининграде горожанка купила печень трески, заражённую гельминтами. Об этом «Клопс» рассказала сама Надежда А. во вторник, 9 июня.

На фермерскую ярмарку на Портовой калининградка ходит уже несколько лет — с момента её появления. Обычно там удавалось купить вкусные и свежие продукты. Вот и в этот раз в конце мая ей сразу приглянулась аппетитная бело-розовая тресковая печень.

«Сразу я ничего не заметила, — рассказывает Надежда, — от ведёрка с печенью до меня, считая ширину прилавка, было метра полтора. Но меня насторожило, что пока продавец накладывала эту печень, она как-то старалась меня разговорить, отвлечь...

Пришла домой, открыла пакет — а там кишат черви!»

Горожанка тут же вернулась на ярмарку, благо, живёт рядом. Продавец молча выслушала слова возмущения и не споря вернула всю сумму. «Мне кажется, она знала, какой гадостью торгует», — считает Надежда.

О своей покупке калининградка сообщила в региональное управление Роспотребнадзора, а оттуда обращение передали в областную Службу ветеринарии. Так написано в ответе, который Надежда на днях получила из последнего ведомства.

Ярмарка — это не рынок

Объяснение, которое дали женщине, поразило её едва ли меньше, чем черви в рыбе. Оказывается, постоянного ветеринарного контроля над товарами фермеров на этом рынке нет.

«Ярмарка выходного дня, расположенная по адресу: Калининград, ул. Портовая, не обладает статусом рынка, — сказано в документе. — В связи с этим на её территории отсутствует лаборатория ветеринарносанитарной экспертизы, а также не предусмотрена организация постоянного ветеринарного контроля продукции».

У Службы ветеринарии заключён один договор с работающим на Портовой индивидуальным предпринимателем, отмечено в письме. В соответствии с ним специалисты выполняют осмотр и идентификацию грузов по представленным документам в дни работы ярмарки. Этим их полномочия и ограничены.

«Получается, любой может придти, заплатить за место на ярмарке и торговать чем угодно — червивым, заражённым, — недоумевает Надежда. — И никакой ответственности?»

Кроме того, в письме сказано, что контролировать соблюдение обязательных ветеринарных требований, включая оформление документов на продукцию животноводства, уполномочено управление Россельхознадзора по Калининградской области. Как рассказала Надежда, представитель этого ведомства с ней уже связался и сообщил, что меры будут приняты.