В Калининграде подростки устроили опасные прогулки по крыше высотки с чёрными фасадами (фото)

Калининградцы заметили подростков на крыше недостроенной высотки в конце Московского проспекта. Об этом «Клопс» рассказала жительница микрорайона Анна.
Женщина говорит, что дети регулярно пробираются на объект и гуляют по самому краю кровли, несмотря на риск сорваться вниз. По её словам, подобное чаще случается весной и летом, особенно в хорошую погоду.
Анна живёт в Крымском проезде, и здание хорошо просматривается из её квартиры. Накануне она увидела там нескольких мальчишек и сфотографировала их.
«У меня как раз окна были открыты. Мой ребёнок мне говорит: «Смотри, там на крыше мальчишки». Они прямо по краю ходили и сидели. Такое ощущение, что им нужен был какой-то вид сверху», — рассказала собеседница «Клопс».
Собеседница добавила, что территория охраняется, но, вероятно, сторож не может обходить весь участок, а у детей есть лазейки. Даже живущая на участке собака не становится помехой для подростков.
«В прошлом году тоже лазили по крыше. Как они туда попадают и обходят охрану, я не знаю, не уверена, что там есть камеры», — отметила женщина.
Жители района неоднократно фотографировали детей на крыше и выкладывали снимки в домовые чаты, кто-то из жильцов звонил в «112». В последний раз, по словам Анны, подростки слонялись на верхотуре минут пять-восемь: «Пока среагируешь, пока кто-то позвонит — их уже нет».
Редакция связалась с компанией-владельцем здания по телефону, указанному на сайте. Там любезно предложили позвонить в приёмную застройщика и дали номер телефона, однако дозвониться по нему и оперативно получить комментарии не удалось.
В сентябре 2024 года на крыше той же высотки заметили кота. Животное провело там несколько дней. Спасателей на объект не пустили. Зоозащитники связались с застройщиком, но на это потребовалось время. Подробности истории спасения кота читайте на «Клопс».