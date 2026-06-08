В Калининграде подростки устроили опасные прогулки по крыше высотки с чёрными фасадами (фото)

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Калининградцы заметили подростков на крыше недостроенной высотки в конце Московского проспекта. Об этом «Клопс» рассказала жительница микрорайона Анна.

Женщина говорит, что дети регулярно пробираются на объект и гуляют по самому краю кровли, несмотря на риск сорваться вниз. По её словам, подобное чаще случается весной и летом, особенно в хорошую погоду.

Анна живёт в Крымском проезде, и здание хорошо просматривается из её квартиры. Накануне она увидела там нескольких мальчишек и сфотографировала их.

«У меня как раз окна были открыты. Мой ребёнок мне говорит: «Смотри, там на крыше мальчишки». Они прямо по краю ходили и сидели. Такое ощущение, что им нужен был какой-то вид сверху», — рассказала собеседница «Клопс».