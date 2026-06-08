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В Калининграде подростки устроили опасные прогулки по крыше высотки с чёрными фасадами (фото)

  1. Калининград
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Дети регулярно появляются на крыше | Фото: Анна
Дети регулярно появляются на крыше | Фото: Анна
Дети регулярно появляются на крыше | Фото: Анна
Дети регулярно появляются на крыше. Фото: Анна

Калининградцы заметили подростков на крыше недостроенной высотки в конце Московского проспекта. Об этом «Клопс» рассказала жительница микрорайона Анна. 

Женщина говорит, что дети регулярно пробираются на объект и гуляют по самому краю кровли, несмотря на риск сорваться вниз. По её словам, подобное чаще случается весной и летом, особенно в хорошую погоду.

Анна живёт в Крымском проезде, и здание хорошо просматривается из её квартиры. Накануне она увидела там нескольких мальчишек и сфотографировала их. 

«У меня как раз окна были открыты. Мой ребёнок мне говорит: «Смотри, там на крыше мальчишки». Они прямо по краю ходили и сидели. Такое ощущение, что им нужен был какой-то вид сверху», — рассказала собеседница «Клопс».

Жительница микрорайона заметила нескольких ребят в воскресенье, 7 июня | Фото: Анна
Жительница микрорайона заметила нескольких ребят в воскресенье, 7 июня | Фото: Анна
Жительница микрорайона заметила нескольких ребят в воскресенье, 7 июня. Фото: Анна

Собеседница добавила, что территория охраняется, но, вероятно, сторож не может обходить весь участок, а у детей есть лазейки. Даже живущая на участке собака не становится помехой для подростков.

«В прошлом году тоже лазили по крыше. Как они туда попадают и обходят охрану, я не знаю, не уверена, что там есть камеры», — отметила женщина.

Жители района неоднократно фотографировали детей на крыше и выкладывали снимки в домовые чаты, кто-то из жильцов звонил в «112». В последний раз, по словам Анны, подростки слонялись на верхотуре минут пять-восемь: «Пока среагируешь, пока кто-то позвонит — их уже нет».

Редакция связалась с компанией-владельцем здания по телефону, указанному на сайте. Там любезно предложили позвонить в приёмную застройщика и дали номер телефона, однако дозвониться по нему и оперативно получить комментарии не удалось.

В сентябре 2024 года на крыше той же высотки заметили кота. Животное провело там несколько дней. Спасателей на объект не пустили. Зоозащитники связались с застройщиком, но на это потребовалось время. Подробности истории спасения кота читайте на «Клопс».

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